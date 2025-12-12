ОСАГО стремительно дорожает: цены в регионах взлетели на 60%

Стоимость ОСАГО в России за два дня выросла на 60%

Резкое подорожание связано с расширением тарифного коридора и изменением территориальных коэффициентов.

В России резко подорожало ОСАГО. Как пишут «Известия», в некоторых регионах всего за два дня цена автогражданки подскочила сразу на 60%.

Это случилось после того, как расширили тарифный коридор и изменили территориальные коэффициенты. В первую очередь новые правила коснулись неопытных водителей со стажем менее трех лет и автовладельцев с плохой страховой историей. Раньше за таких клиентов платили водители по всей стране. Предполагается, что нововведение позволит страховщикам применять дополнительные скидки в договорах с аккуратными водителями.

Ранее, писал 5-tv.ru, Российский союз автостраховщиков предложил увеличить выплаты по ОСАГО. Сейчас это 400 и 500 тысяч рублей соответственно. Поднятие лимитов до миллиона и двух миллионов рублей может улучшить защиту автовладельцев, однако приведет к удорожанию полисов, считают эксперты.

