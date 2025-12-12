Три с половиной года боев: как освобождали Северск в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Оборона ВСУ посыпалась два месяца назад.

Новые успехи на фронте! Наши бойцы взяли город Северск и село Лиман на донецком направлении. И это стратегически важный момент, теперь перед российской армией, по сути, открыты новые горизонты: Северск уже в ближайшие дни станет плацдармом для наступления на Славянск и Краматорск.

Сама же операция далась нашим бойцам нелегко, позиции врага здесь не могли взять долгие три года. Бои осложнялись тем, что город находится на возвышенности, и у противника было преимущество. Но пару месяцев назад усилиями наших военных ситуация кардинально поменялась. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков передает с места.

Северск. Одно из самых сложных направлений на всем протяжении линии фронта. Это подтверждает и время, которое потребовалось на его освобождение. Наши войска заняли позиции в десяти километрах от города еще летом 2022-го. А дальше — три с половиной года тяжелых боев за каждый метр земли. И только два месяца назад оборона ВСУ, наконец, посыпалась. Российские штурмовики стали активно двигаться в сторону Северска со всех сторон.

«Благодаря туману очень много получалось продвигаться. На большие расстояния. Потому что и наши БЛА не могли летать, и, естественно, БЛА противника», — рассказал штурмовик 7 бригады Южной группировки войск с позывным «Шелест».

«Шелест» — один из штурмовиков, который принимал участие в освобождении Платоновки. Небольшое село в паре километров к северу от города. Небольшое, но очень значимое. Оно стало одним из плацдармов, с которых развивалось наступление на Северск. А еще позволяло контролировать дорогу, по которой неонацистам подвозили провизию и боеприпасы. В то же время с юга подходили штурмовики 88 бригады, которые отобрали у противника Звановку и тем самым взяли под контроль последний путь снабжения северской группировки ВСУ.

«Противник подавлен. Противник просто-напросто в шоке от нашего продвижения. Мы их просто выносим ТМ-ками, заходим, выносим блиндажи. Те укрепы, которые не подпускали в свое время FPV-дроны. Сбросами закидывали, не давали нам провдинуться», — рассказал командир штурмовой роты 88 бригады Южной группировки войск с позывным «Фикса».

«Удар наносился с трех сторон. Был использован в том числе и огневой вал. Все это ошеломило противника. И мы достаточно стремительно на плечах украинских отступающих войск вошли в город. Завязались бои. Бои уличные. Они, в общем-то, шли всего-навсего несколько дней», — отметил военный эксперт, историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Все это время российские штурмовые отряды были прикрыты с воздуха. Наши операторы беспилотных систем в круглосуточном режиме контролировали небо и уничтожали противника на земле. В любых укрытиях. Даже, как могло показаться, хорошо замаскированных.

«Живая сила противника была. Около шести человек в комнате. Пришлось залететь в окно. Они даже не пытались разбежаться, просто прикрыться», — рассказал оператор FPV-дрона 6 бригады Южной группировки войск с позывным «Жест».

Несмотря на то, что дрон-камикадзе — орудие дальнего действия, работать операторам приходилось в зоне поражения вражеских БПЛА. А это сотни квадратных километров открытой местности с редкими лесопосадками. Как правило, выжженными.

Вот это укрытие на военном лексиконе называется «лисья нора». Конечно, комфортным его не назовешь, но здесь, на северском направлении, ввиду очень высокой активности дронов, выкопать что-то больше просто нет времени и возможности. Поэтому приходиться ютиться в таких условиях и даже ночевать здесь.

Работу в тылу у ВСУ взяли на себя операторы беспилотников «Молния». У них дальность полета гораздо больше. Но чтобы работать на пределе, место запуска должно быть близко к линии боевого соприкосновения.

«Дальше уже 55. Это редкость, но летаем туда. В основном за Северском», — рассказал оператор БПС 123 бригады Южной группировки войск с позывным «Бах».

И, конечно, боги войны — артиллерия. Десятки расчетов, расставленных вокруг Северска и хорошо замаскированных, чтобы оставаться невидимыми для вражеских дронов. Работа ведется и днем, и ночью.

Освобождение Северска — событие стратегической важности. Это город, который станет одним из плацдармов для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. По сути — одним из трех главных узлов. Второй — это Артемовск, который уже давно под нашим контролем. Третий, Константиновка, пока под ВСУ. И, похоже, долго сопротивляться противник не сможет.

«Украинцы не вояки. Боятся, тикают. В открытый бой не вступают. Но дронов очень много. Небо усеяно. Приходилось прятаться, приходилось маневрировать», — рассказал штурмовик 85 бригады Южной группировки войск с позывным «Хантер».

Дроны — единственное средство, которым неонацисты пока могут замедлить наше наступление. Людей в рядах ВСУ остро не хватает. Еще меньше — мотивированных и подготовленных. И вполне возможно, что освобождение Северска станет толчком к полному обрушению фронта.

