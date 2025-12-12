Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Используя дроны, военные выявили замаскированные огневые точки и скопление личного состава противника. Координаты оперативно передали на артиллерийский командный пункт. После получения целеуказания расчет занял заранее подготовленную огневую позицию и нанес удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами.

Корректировка огня также велась с применением беспилотников, что повысило точность поражения цели. По завершении огневого налета подразделение сменило позицию для предотвращения возможного ответного удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

