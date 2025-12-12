Не сдержала слез: Лариса Долина поблагодарила зрителей за поддержку

Лариса Долина поблагодарила зрителей за поддержку на первом шоу после скандала

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка пытается справиться с волной хейта посредством творчества и музыки.

Народная артистка России Лариса Долина поблагодарила своих поклонников за поддержку и любовь. По завершении шоу 11 декабря во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске, певица не смогла сдержать эмоций и заплакала. Об этом сообщили РИА Новости.

Это был первый концерт артистки после нашумевшего скандала вокруг продажи ее квартиры. По словам Долиной, она всем сердцем ценит поддержку дорогих зрителей, которая помогает ей двигаться дальше, невзирая на трудности.

«Я надеюсь, что все уладится и все будет хорошо», — сказала Лариса Долина.

Певица выразила надежду, что вечер будет по-настоящему теплым и душевным. Артистка привезла программу, которая состоит не только из хитов, но и новинок.

По ее словам, именно творчество и музыка помогают ей пережить «все самое плохое и дрянное».

Концертный зал Дворца культуры был заполнен практически на 80%. Поклонники позитивно встретили артистку, аплодируя ей и крича «Браво!».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Лариса Долина заверила, что никому и никогда не удастся ее сломать. Артистка стойко пытается перенести обрушившийся на нее хейт и благодарит каждого, кто ее поддерживает.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX