В Петербурге скончалась блокадница и волонтер Галина Яковлева

Ей было 86 лет. Она продолжала помогать ветеранам, инвалидам и детям блокадного Ленинграда, несмотря на тяжелую болезнь, и лично опекала более пятисот человек.

Печальная новость из Петербурга, где сегодня скончалась одна из самых известных блокадниц Галина Яковлева. В свои 86 лет она была волонтером и основательницей благотворительного фонда. Лично опекала более 500 человек, ветеранов войны, инвалидов, детей блокадного Ленинграда. Даже когда узнала о своей тяжелой болезни, Галина Яковлева сама продолжила развозила помощь нуждающимся.

«Я 61 год уже за рулем. Когда я ушла в 45 лет на пенсию, я подумала, что мне нужно делать добрые дела», — рассказывала она при жизни.

Галина Яковлева не могла сидеть дома даже в ковидное время — она развозила продукты подопечным, которые сами не могли выйти в магазин.

