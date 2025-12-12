Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В это время у диппредставительства собралась многолюдная акция в поддержку Армянской апостольской церкви.

Приземлился сегодня с первого раза в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян. Причина — закрытие воздушного пространства ради безопасности, поэтому борт главы республики отправили сначала в Петербург, и только к середине дня Пашинян оказался в столице.

Тут же записал приветственное видео под музыку группы «Ласковый май» на фоне «Лубянки», а в это время у посольства Армении более тысячи человек, что много даже по российским меркам, митинговали в поддержку Армянской апостольской церкви. Протестующие напомнили, как официальный Ереван притесняет священнослужителей и всех, кто их поддерживает.

Параллельно с международными поездками Пашиняна многие сейчас пытаются понять смысл одного из последних его видео, которое было записано за рабочим столом. Вроде премьер работает, но экран ноутбука закрывает телефон, на столе коробка от этого телефона, а также целый набор песочных часов. Есть еще блокнот для записей, но там ни одной записи. И все это, как указал сам Пашинян, — заседание правления его партии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX