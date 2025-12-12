В США появятся «золотые» и «платиновые» визы Трампа

Фото, видео: 5-tv.ru

Держатели смогут получить вид на жительство или почти год проживать в стране без налогов. Проект уже привлек более десяти тысяч желающих

Еще один нестандартный шаг президента США Дональда Трампа — это попытка монетизировать главную проблему Штатов, миграционную. Теперь любой желающий за один миллион долларов может приобрести так называемую «золотую визу» Трампа, это что-то вроде аналога грин-карты и позволит состоятельным мигрантам получить вид на жительство.

А совсем скоро, уже за пять миллионов, выпустят и «платиновые карты», которые позволят находиться в стране до 270 дней в году и не платить при этом налоги. Отмечу, что очередь из желающих на сайте уже превысила десять тысяч человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп указал на риски для Европы в сфере энергетики и миграции. По словам президента США, европейские государства недооценивают масштабы проблем. Трамп подчеркнул, что, по его наблюдениям, на континенте «происходит много плохого», и призвал европейские правительства уделять больше внимания вопросам безопасности и энергетической независимости.

