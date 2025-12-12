Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Gonzales Photo/Tilman Jent

Для артиста всегда были значимы провозглашенные идеалы конкурса: единство, инклюзивность и достоинство.

Победитель «Евровидения-2024» года швейцарский исполнитель Немо Меттлер отказался от своего призового трофея в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году Израиля. Он отправил трофей обратно в штаб-квартиру Европейского вещательного союза (EBU). Об этом артист сообщил на своей личной страничке в Instagram*.

По мнению артиста, он больше не считает награду своей, поскольку решение EBU допустить участие Израиля противоречит заявляемым принципам конкурса.

Певец подчеркнул, что его позиция не направлена против отдельных исполнителей, она касается исключительно действий организаторов и их несоответствия провозглашенным идеалам.

Немо добавил, что «Евровидение» не один раз использовался в качестве улучшения имиджа государств, обвиняемых в серьезных нарушениях. Артист отметил, что ценности единства, инклюзивности и достоинства всегда были для него важными, и именно этим конкурс был значим.

По словам Меттлера, по заключению независимой международной комиссии ООН, действия Израиля были признаны геноцидом, что противоречит между идеалами конкурса и решением Европейского вещательного союза.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, «Евровидение» оказалось под угрозой отмены из-за отказа стран от участия. В настоящее время четыре страны объявили, что пропустят конкурс в следующем году. Причиной тому — допуск Израиля, действия которого были признаны геноцидом в Секторе Газа.

Байкот объявили Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения, которые не тольконе будут отправлять своих артистов на конкурс, но и отменят телевизионные трансляции.

