«Мужчины согласятся»: дочь Успенской рассказала о самой красивой части женщины

Татьяна Плаксина подчеркнула, что ее, как творческую натуру, вдохновляет буквально все, начиная с кошки, не говоря уже о людях.

Женская грудь — самая красивая часть женщины. Таким мнением поделилась с корреспондентом 5-tv.ru дочь певицы Любови Успенской, художница и певица Татьяна Плаксина, на своей выставке картин и перфомансе.

Знаменитость рассказала, что идеальная женщина в ее понимании — не худая, но стройная, без лишнего веса.

«Вы знаете, да, я люблю стройность, но не из-за того, что хочется выглядеть определенным образом. Просто лишний вес — это как лишняя тяжесть. И когда много творишь, особо есть и не хочешь», — отметила художница.

«Я, когда вижу особо красивых людей, я вдохновляюсь их красотой. Хотела бы нарисовать, конечно, не натуралистическим образом, в своем стиле, что-то взять от их красоты», — добавила Татьяна.

На вопрос журналиста, почему в картинах преобладает изображение женской груди, художница ответила, что считает ее самой красивой частью женского тела.

«Женская грудь — самая красивая часть женщины. Я уверена, что мужчины согласны», — поделилась Плаксина.

Татьяна также рассказала, что рисует практически на голодный желудок для очистки сознания. Знаменитость подчеркнула, что в целом мало ест — один раз в день, и это позволяет ей больше вкладывать в свое творчество.

«Я стараюсь мало есть, чтобы больше рисовать, больше петь и так далее», — резюмировала дочь Успенской.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на персональной выставке Плаксиной было представлено от 40 до 50 работ. Кроме того, знаменитость подготовила гостям музыкальный подарок.

