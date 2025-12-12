Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам представителя МИД РФ, противниками урегулирования конфликта являются русофобы из Западной Европы.

Европейский союз «яростно сопротивляется» любым дипломатическим инициативам, которые могут приблизить мир с учетом российских интересов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя позицию стран Западной Европы.

Дипломат подчеркнула, что Москва изначально стремилась к мирному урегулированию и предпринимала для этого все возможные шаги. Однако, как утверждает Захарова, европейские власти продолжают «цинично вводить в заблуждение» своих граждан, представляя конфликт как выгодное мероприятие, не требующее затрат со стороны населения.

«Оно уже якобы приносит свои плоды. Да, оно плоды уже европейцам с Западом принесло. Правда, плоды гнилые», — отметила представитель МИД.

Она также выразила уверенность, что со временем жители западноевропейских стран осознают: финансирование боевых действий идет за счет их налогов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Великобритании начали готовить общественное мнение к военным потерям на Украине, публично признав гибель своего кадрового военного на территории этой страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.