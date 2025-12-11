Фото: Reuters/Toby Melville

Как он будет проходить, пока неизвестно.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение «всеукраинского референдума» по территориальным вопросам. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно», — говорится в сообщении телеканала.

Зеленский сообщил, что в настоящее время в переговорах по урегулированию украинского конфликта существуют два неразрешенных вопроса: территории Донбасса и Запорожская АЭС. США хотят, чтобы Россия и Украина вместе управляли станцией, однако пока трудно сказать, как это можно реализовать.

Кроме того, по информации канала, Зеленский заявил, что украинские граждане должны озвучить личное мнение по вопросу об оставлении Украиной контролируемой части Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский депутат предложил Зеленскому сложить полномочия вместо выборов. Отставка президента может заменить голосование, если страна не в состоянии организовать его в условиях военного положения.

