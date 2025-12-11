В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших при хлопке газа

Одна из пострадавших при хлопке газа в Петровом Вале находится в реанимации

Жильцы двух подъездов дома смогли вернуться в свои квартиры.

Одна из пострадавших в результате хлопка газа в Петровом Вале Волгоградской области находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что женщина 1945 года рождения была доставлена в реанимационное отделение, сотрудники медицинского учреждения оценивают ее состояние как тяжелое и делают все необходимое, чтобы спасти ее.

Также в больницу госпитализировали еще троих пострадавших, среди которых ребенок. Они находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Также известно, что жильцы двух подъездов пострадавшего дома смогли вернуться в свои квартиры. В подъезде, где произошел взрыв, продолжают работать оперативные службы.

«По итогам обследования дома, пострадавшего, по предварительной версии, в результате хлопка газа, принято решение о возвращении жильцов двух из трех подъездов в свои квартиры», — отметили в администрации.

В четверг, 11 декабря, в Петровом Вале Волгоградской области в одном из жилых домов произошел взрыв. По предварительной информации, это произошло в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. Из дома были эвакуированы 48 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-под завалов после взрыва в Волгоградской области спасли человека.

