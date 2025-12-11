Под Новосибирском сотрудники почты инсценировали пожар и украли 9,8 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Наличные они спрятали в цветочном горшке.

В Новосибирской области сотрудники полиции раскрыли крупную кражу почти 10 миллионов рублей, совершенную во время транспортировки почтовых отправлений. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в своем Telegram-канале.

Представитель одного из подразделений почтовой связи обратился в полицию с сообщением о возгорании, которое, по его словам, произошло в салоне почтового автомобиля на трассе в Тогучинском районе.

По предварительным данным, водитель потушил вспыхнувший огонь и продолжил маршрут. Уже прибыв в отделение, он заявил, что пожар уничтожил две страховые инкассаторские сумки, в которых находилось более 9,8 миллиона рублей. Почтовая корреспонденция, как утверждал мужчина, не пострадала.

Оперативники осмотрели транспорт и установили, что пожар был устроен намеренно. В ходе проверки выяснилось, что к хищению причастны 40-летний водитель и 41-летняя сотрудница почтового отделения.

По версии следствия, мужчина остановился в пути, разложил на сумки полиэтиленовые пакеты, поджег их зажигалкой, предварительно вынув деньги, а затем имитировал тушение возгорания. После приезда в отделение он сложил похищенные средства в картонные коробки и передал сообщнице, которая спрятала наличность в цветочном горшке.

Оба фигуранта были задержаны. Во время обысков сотрудники полиции обнаружили всю сумму, хотя часть из нее — 500 тысяч рублей — женщина успела перевести на свою банковскую карту и отправить родственнику.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной организованной группой или в особо крупном размере. До решения суда о мере пресечения подозреваемые задержаны.

