«Смотрите, куда садитесь»: в Казани женщина получила ожог ягодиц в трамвае

Персонал больницы рассказал о ее состоянии.

В Казани 64-летняя пассажирка трамвая оказалась в больнице после того, как получила химический ожог. Об этом сообщила пресс-служба Республиканской клинической больницы в своем Telegram-канале.

«Пострадавшую доставили в РКБ Татарстана и госпитализировали в ожоговое отделение с диагнозом. Проводится лечение. Берегите себя! Смотрите, куда садитесь», — говорится в публикации.

Со слов женщины, она присела в салоне трамвая и спустя некоторое время ощутила сильное жжение. Пострадавшая добралась до дома и вызвала врачей. Медики диагностировали химический ожог ягодичной области. Женщина получает необходимое лечение, ее состояние контролируют специалисты.

