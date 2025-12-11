Битцевскому маньяку отказали в переводе в другую колонию

Фото: © РИА Новости/Алексей Панов

Он хочет перебраться поближе к Москве из-за состояния здоровья и матери.

Мосгорсуд отклонил жалобу Александра Пичушкина, известного как Битцевский маньяк, на решение об отказе перевести его в другую исправительную колонию. Тем самым суд подтвердил постановление Замоскворецкого суда, который ранее не нашнл оснований для этапирования осужденного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — решил суд.

Пичушкин уже 18 лет отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима № 18 на Ямале «Полярная сова». Весной он подал иск, заявив, что хочет быть переведен в регион поближе к Москве. По его словам, ухудшающееся здоровье и отсутствие возможности видеться с матерью не позволяют ему оставаться в нынешнем учреждении. Однако в июне суд первой инстанции отказал ему, и уже в августе осужденный подал апелляцию.

Пичушкин получил известность как один из самых жестоких серийных убийц современной России. Долгое время количество его жертв оценивалось в 49 человек. Однако в начале года он дал новые показания, заявив еще об 11 убийствах. Следователи проверяют его слова. Известно, что мужчина стремился довести число жертв до 64 — по количеству клеток на шахматной доске.

Сам осужденный неоднократно заявлял, что не намерен отказываться от своих взглядов, и прямо говорил, что при условно-досрочном освобождении «вспомнит былое», что стало одной из причин, по которым суды последовательно отклоняют любые его ходатайства.

