От Юрмалы до Подмосковья: что известно о недвижимости Ларисы Долиной

У Долиной есть три квартиры в Москве, две — в Латвии и коттедж в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нашумевшая история с московский квартирой певицы продолжает сводить с ума общественность.

Народная артистка России Лариса Долина дала обещание вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье — покупательнице своей квартиры в столичном районе Хамовники. Однако она не уточнила, когда именно это сделает. Тем временем скандал вокруг этого дела с каждым днем лишь набирает обороты.

В эфире телепрограммы Долина заявила, что у нее пока что нет необходимой суммы на руках, но обещание она свое выполнит. Произошло это после того, как Лурье подала жалобу в Верховный Суд. Aif.ru собрали данные обо всей недвижимости, которой владеет народная артистка.

Подмосковный особняк и пруд с карпами

У певицы есть во владении четырехэтажный коттедж в поселке Славино в Подмосковье, он находится примерно в 40 километрах от МКАД. Известно, что площадь особняка составляет порядка 660 квадратных метров.

На участке также имеется еще одно строение. Оно чуть меньше, и там проживает дочь артистки. Также на территории располагается сад, беседки и пруд с карпами. Долгое время о существовании этого коттеджа почти никто не знал. Как выяснилось, Долина уже несколько лет не платит за него налоги.

Квартиры и участок в Латвии

У Долиной также есть квартиры за границей. Как минимум, в Латвии. Известно, что в 2011 году она купила две квартиры в Юрмале общей стоимостью в 96 миллионов рублей.

Обе жилплощади находятся в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция» на берегу Рижского залива. Помимо этого, в Латвии Долина владеет двумя земельными участками.

Три квартиры в Москве и та самая скандальная

Как минимум три квартиры есть у Ларисы Долиной в Москве. Одна из них находится в Лефортово, вторая — Строгино, а третья — на Якиманке. По сравнению с квартирой в Хамовниках, они довольно небольшие: у первых двух площадь составляет 60 квадратных метров, а третьей — 95 квадратов.

Что касается той самой скандальной квартиры в Хамовниках, то ее площадь составляет 236 квадратных метров. Находится жилплощадь в девятиэтажном доме, построенном в 1997 году. До парка Горького — десять минут пешком. Артистка жила там долгое время, и соседи часто могли встретить ее в магазинах неподалеку.

Если кто-то когда-нибудь вдруг станет счастливым обладателем этой недвижимости, то получит в распоряжение пять комнат и довольно оригинальный ремонт.

В этой квартире имеется овальный холл с колоннами и большими люстрами, спальни с гардеробными, отдельный санузел для детской, большая ванная комната для взрослых с декоративным панно. Кухня выполнена в оливково-изумрудных тонах и объединена с гостиной.

В чем суть конфликта Долиной и Лурье

В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств убедили Ларису Долину, что ее квартира находится под угрозой изъятия за мифические долги, а единственным способом спасти жилье для нее является фиктивная продажа в рамках «специальной операции».

Полина Лурье выступала в этой схеме «чистым» покупателем, без доказанной осведомленности о мошенничестве. Их личная встреча на просмотре квартиры лишь легитимизировало сделку в глазах покупателя.

Осознание обмана пришло к Долиной спустя полтора месяца, в августе этого года. Прекратив общение с Лурье и не передавая ключи, артистка де-факто инициировала будущий судебный спор, переведя его в публично-правовое поле. Обращение в правоохранительные органы позволило зафиксировать ее состояние и начать сбор доказательств психологического воздействия еще до того, как Лурье как новый собственник полностью вступила в права.

Решение Хамовнического районного суда в мае 2025 года признало сделки недействительными, восстановило Долину в правах собственности и отклонило встречные требования Лурье.

Позиция суда, поддержанная затем Московским городским и Вторым кассационным судом, сводилась к строгой юридической логике: поскольку деньги были получены не продавцом (Долиной), а третьими лицами (мошенниками), встречное обязательство по их возврату у продавца не возникло.

Риск потери денег был возложен на Лурье, которой суд указал на возможность взыскания ущерба с непосредственных виновных — осужденных преступников. Однако сделать это фактически не представляется возможным.

Одновременно с гражданским процессом шло уголовное. Приговор Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года подтвердил факт преступления против Долиной, но никак не повлиял на имущественный спор с Лурье, оставив ее без финансовой компенсации. После общественного резонанса Долина в конце концов заявила, что вернет 112 миллионов покупательнице — именно столько стоила та квартира.

Интересно, что в своем исковом заявлении против Лурье Долина утверждала, что покупательница не проявила разумной осмотрительности при оформлении сделки. Сама же Лурье ждет, что Верховный суд признает сделку по продаже квартиры Долиной законной.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ольга Зарубина указала на странности в деле Долиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.