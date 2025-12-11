«До сих пор лежит дома»: Храмова о памятном подарке от Юрия Николаева

Экс-солистка группы «Непара» Дарья Храмова до сих пор бережно хранит подарок от Юрия Николаева

В четыре года экс-солистка группы «Непара» стала самой юной участницей передачи «Утренняя звезда».

Экс-солистка группы «Непара» Дарья Храмова до сих пор бережно хранит подарок от Юрия Николаева. На премьере детского спектакля «Лягушка-путешественница» в Московском детском театре марионеток она поделилась с 5-tv.ru трогательным воспоминанием о старте своей творческой карьеры.

Артистка рассказала об одном из самых теплых моментов своего детства, который до сих пор живет в ее памяти и в ее доме в виде необычного талисмана.

«У меня в детстве есть одно очень теплое воспоминание: я выступала на конкурсе „Утренняя звезда“, который раньше у нас шел по телевидению. Я была самой юной участницей этого конкурса, и на сцене этого конкурса Юрий Николаев подарил мне большую розовую собаку», — поделилась Дарья.

Эта детская награда, врученная легендарным телеведущим, стала для юной певицы больше, чем просто игрушкой. Она превратилась в символ начала большого творческого пути.

«До сих пор эта собака лежит у меня дома, я ее храню как большую память о своем начале творческой карьеры», — с теплотой добавила Храмова.

