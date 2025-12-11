Путин заявил о политизации европейского правосудия и ЕСПЧ
Отстоять правду в подконтрольных Западу инстанциях становится все сложнее.
Даже в случае откровенных нарушений, отстоять правду в подконтрольных Западу инстанциях практически нереально.
О политизации европейского правосудия говорили сегодня в Кремле. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Обсуждали в том числе отказ Москвы исполнять решения Европейского суда по правам человека и то, как это подают за рубежом.
«Там, на мой взгляд, перевирают это, потому что Российскую Федерацию не исключили, и они продолжают это говорить. Но Российская Федерация поняла, что происходит на самом деле против России. Россия же вышла», — отметил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
«Да, там полная политизация», — согласился президент.
«И мы были очень поражены тем, как, особенно в последние годы перед выходом, Европейский суд буквально политизировался. Это было просто удивительно», — согласился Зорькин.
Встреча состоялась накануне Дня конституции. Президент поздравил Валерия Зорькина с этим праздником, отметив, что Конституционный суд выполняет важную функцию по защите прав граждан.
