«В них столько веры»: Ахременко о Донецке и его жителях

Актриса не понимает коллег-актеров, которые не любят ездить с гастролями по российской глубинке.

Актриса Евгения Ахременко ездила с гастролями в разные города, но больше всего ее поразил Донецк и его люди. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере спектакля «Лягушка-путешественница» в Московском детском театре марионеток.

«Мы были в разных городах, но меня поразил Донецк. Мы давали там спектакль впервые, я там была, и вы знаете, более благодарного, теплого зрителя я не встречала. Навсегда просто в моем сердце, потому что этим людям не просто… в них столько веры, столько тепла, столько радости», — поделилась Ахременко.

Актриса призналась, что гастроли для нее всегда праздник, и чем дальше она уезжает, тем интереснее. Евгения добавила, что хотела бы побывать с гастролями на Алтае и в Сибири.

Ахременко отметила, что не понимает коллег-актеров, которые не любят ездить с гастролями по российской глубинке.

