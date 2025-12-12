Владимир Путин принял участие в совещании по экономическим вопросам: главное

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент РФ отметил, что уровень бедности в стране продолжает снижаться.

О финансах говорили в Кремле. Президент РФ Владимир Путин заявил о повышении пенсий и зарплат бюджетников. Президент провел совещание по экономическим вопросам, где отметил: важнейший приоритет для властей — рост доходов россиян. Как отметил глава государства, это напрямую влияет на достижение национальных целей развития.

Среди важных нововведений — новая выплата для поддержки семей с детьми. Кто на нее сможет рассчитывать — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

На встрече с Владимиром Путиным весь кабинет министров. Главная тема совещания с правительством — финансы. Президент сразу задает особый тон этому разговору, напоминая, без чего не может быть никакой эффективной экономики.

«Вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсии и дальнейшим снижением уровня бедности, роста доходов граждан. Все эти важнейшие приоритеты государства имеют особое значение для демографического развития, для благополучия российских семей, людей старших поколений, для всей страны», — подчеркнул президент.

К вопросу о росте доходов. Средняя зарплата в России за год увеличилась на 14% — на восемь тысяч рублей, то есть. И это выше темпов инфляции. Еще один важный показатель экономического развития: уровень бедности продолжает снижаться, прогнозы на 2035-й— уже меньше 5%.

«За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. И уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Напомню, ну мы это хорошо знаем и помним, если в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек или 29% граждан, то по итогам прошлого года — 7,2% или чуть более 10 миллионов человек», — сказал Путин.

Опережать инфляционный уровень будет и индексация пенсий.

«Пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. С января следующего года страховые пенсии по старости вырастут на 7,6%. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера», — отметил президент.

На совещании президент объявляет о новой мере поддержки малообеспеченных семей с детьми — они будут платить не 13, а 6%-й подоходный налог.

«Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы», — отметил российский лидер.

В следующем году материнский капитал для семей с двумя детьми вырастет почти до миллиона. Государство сохранит и семейную ипотеку. А родителями, у которых возникнут трудности с работой или открытием бизнеса, помогут деньгами, заключив соцконтракт.

Конечно, на экономику России оказывают влияние западные санкции, гибридная и не только война с ЕС. Бюджет дефицитный, но несмотря на это, государство не отказывается ни от одного из своих социальных обязательств.

