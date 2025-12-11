«Возникают трудности»: в США заговорили о «новой холодной войне» с Европой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Kalaene; 5-tv.ru

Трансатлантический формат G7 и сотрудничество с ЕС все меньше интересует Штаты.

На фоне российских успехов на передовой, отношения Вашингтона и Европы становятся все напряженнее. В американской прессе их уже называют «новой холодной войной». Трамп с лидерами Германии, Франции и Британии больше не церемонится. Детали этого противостояния у корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Фридрих Мерц очень хотел выглядеть брутально. По-хозяйски похлопал по трибуне, чтобы генсек НАТО Рютте уж точно не перепутал, куда встать. Но потом резко начал меняться в лице, стоило только журналисту задать вопрос об отношениях с Вашингтоном. Оказалось, канцлер в глубокой обиде.

«Если у американского правительства возникают трудности в общении с Европейским союзом, то ему следует, по крайней мере, поговорить с отдельными государствами-членами, включая, конечно же, Германию», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Опять, выходит, недостаточно с ними разговаривают. Или достаточно, но как-то не так. Дональд Трамп накануне несколько часов по телефону объяснял Мерцу, Макрону и Стармеру, почему Европа должна смириться с мирным планом по Украине, над которым работают Россия и США.

«Мы обсудили Украину, довольно жестко, и посмотрим, что будет дальше. Мы ждем ответов, прежде чем двигаться вперед», — заявил президент США Дональд Трамп.

Но Европа не хочет давать ответов. Коллективный Брюссель как может затягивает мирный процесс. Разрабатывают какой-то свой украино-европейский «мирный план», требуют встречи с Трампом.

«Они бы хотели, чтобы мы прилетели на встречу в Европу в эти выходные. Мы примем решение, исходя из того, что они нам ответят. Мы не хотим зря терять время», — сказал Трамп.

К такому в Старом свете точно не привыкли. Для Вашингтона они все теперь — пустая трата времени. И даже подчеркнуто трансатлантический формат «Большой Семерки» уже, кажется, мало интересует США.

«На этой неделе в Вашингтоне обсуждается, казалось бы, весьма необычная идея: США могли бы создать новую группу C5, включающую Китай и Россию, сближая традиционных противников и создавая резкий контраст с существующей G7», — пишет Politico.

По данным Politico, в новой группе США хотели бы видеть, кроме России и Китая, еще Индию и Японию. Это пять ведущих экономик мира, среди них ни одной европейской. Подход к украинскому кризису, очевидно, такой же: Трамп хочет напрямую общаться с Россией и без посредников принуждать Киев к миру. Европа и в этом уравнении лишняя. В Москве согласны.

«Никто в Европе вообще не упоминает о первопричинах и требует только одного — немедленно прекратите боевые действия, дайте Украине и нам, европейцам, вздохнуть, выиграть время для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать оружием, деньгами киевский режим», — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Проблема для Европы в том, что ни оружия, ни денег у них нет. А Вашингтон все сильнее давит на Зеленского.

«Ему нужно смотреть на вещи реалистично. И меня, знаете ли, волнует вопрос, когда у них наконец будут выборы. Если посмотреть на опросы — вот вчера вышел один — 82% граждан требуют мирного соглашения», — отметил Трамп.

Для Киева и его европейских покровителей, вероятно, наступает период отрезвления. Вашингтон настаивает на мирном соглашении, в основе которого то, что обсуждалось на Аляске. Сергей Лавров сегодня снова подтвердил: Россия и США согласны, Украина должна быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной, а мир — долгосрочным и устойчивым.

