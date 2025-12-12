Задержанный российский ученый Бутягин может пробыть в польском СИЗО около 40 дней

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

Археологу вменяют якобы частичное уничтожение объекта культурного наследия в Крыму.

Главный скандал минувших суток, в который оказались втянуты сразу несколько стран. В Польше по запросу Украины арестован российский археолог, которого Киев подозревает в воровстве.

Те, кто действительно знает ученого Александра Бутягина, понимают, что это полный абсурд. Именно это человек руководит раскопками в Крыму последние 26 лет. В своей области считается одним из лучших экспертов в мире. Он даже в Варшаву ехал читать лекции своим же коллегам. То есть его задержание к науке не имеет никакого отношения. Это не что иное, как политический заказ международного уровня. Ну а заказчик, естественно, сидит в Киеве. Тему продолжит корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Исследования незаконны, археологические раскопки не что иное, как уничтожение объектов крымского культурного наследия. Звучит абсурдно, но из-за этого один из известнейших археологов России теперь в польском СИЗО.

«Александр Бутягин был задержан 4 декабря сотрудниками департамента уголовных производств Агентства внутренней безопасности. В период с 2014 по 2019 годы он незаконно причинил частичное уничтожение объекта культурного наследия „древний город Мирмекий“, нанеся ущерб на сумму 201 607 411 гривен», — указано в документе Варшавской окружной прокуратуры.

Это больше четырех с половиной миллионов долларов. Петербургского ученого-археолога задержали в Варшаве. Там он был проездом из Нидерландов на Балканы. В Европу его пригласили читать курс лекций о «Последнем дне Помпеи». Но тут оказалось, есть и ордер на арест, и повестка от прокуратуры, и статья уголовного кодекса Украины, по которому Бутягину может грозить до десяти лет лишения свободы!

«Они делают из этого такое событие, у которого контекст следующий: мы не признаем Крым российским, он участвовал в раскопках там, соответственно, он совершил противоправные деяния. Но по российскому законодательству ничего подобного, совершенно археолог здесь ни при чем. Получается, что науку в какой-то мере вмешивают в политику», — отметила доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС Инна Ветренко.

Александр Бутягин — известный историк и археолог, специалист по античности. Ответственный секретарь Археологической комиссии и член ученого совета Государственного Эрмитажа, а еще преподаватель СПбГУ. Раскопки на территории Крыма он ведет аж с 1996 года.

«Все эти 30 лет он добросовестно вел археологические исследования, никаких претензий никогда к нему не возникало. Он прекрасный археолог, прекрасно знающий, где и как копать. Все эти годы он изучал античные городища Мермекий, расположенные на территории города Керчь, в последние два года он занимается раскопками городища Мирмецион в северо-западном Крыму», — рассказал директор института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.

В сентябре там обнаружили 30 золотых монет: 26 с именем Александра Македонского и четыре, отчеканенные в период правления его брата Филиппа Третьего Арридея. Украинские следователи настаивают: все эти раскопки якобы проводились без разрешения. И более того, даже не повредили, а частично уничтожили объект культурного наследия.



В Кремле эти обвинения назвали правовым произволом.

«Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам, прав на защиту интересов нашего гражданина. Наши дипломаты, естественно, будут над этим работать. Что касается привлечения внимания, главное — все-таки добиться сейчас освобождения этого российского гражданина. Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прокомментировала ситуацию и официальный представитель МИД России Мария Захарова:

«Подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий», — подчеркнула Захарова.

По информации «Известий», в варшавском СИЗО Бутягин может пробыть около 40 суток. Украинская сторона собирается направить в Польшу официальное заявление об экстрадиции. После этого польский суд оценит аргументы и решит, есть ли основания для выдачи российского археолога, который официально работал на территории России украинским властям.

