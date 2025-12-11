«Не было выбора»: Ида Галич и Люся Чеботина помирились спустя два года конфликта

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перед камерами артистки извинились друг перед другом за публичный скандал.

Певицы Ида Галич и Люся Чеботина публично помирились после конфликта, длившегося два года. Примирение состоялось на съемках шоу «Есть вопросики», где девушки смогли обсудить взаимные обиды.

Причиной ссоры стала неявка Чеботиной на съемки шоу Галич.

«Я понимаю, что, возможно, было неправильно все выплескивать в медиаполе. Ну, у меня не было выбора. Ты не отвечала, никто не отвечал. Мне очень хотелось с тобой поговорить. Я извиняюсь за это, а ты можешь извиниться за то, что не приехала», — заявила Галич.

Чеботина объяснила, что в тот день она «„болезненно“ рассталась с парнем ночью перед съемками», и поэтому не смогла приехать или оперативно ответить.

«К сожалению, такое случается. И обычно я тот человек, который приезжает на замену, но в этот момент по определенным причинам… мне кажется, в принципе, потом вся страна уже узнала, что случилось», — сказала певица.

В итоге артистки смогли простить друг другу старые обиды и «зарыть топор войны».

