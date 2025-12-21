Дела сердечные берем в свои руки: какие новогодние ритуалы привлекут любовь

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Такая волшебная ночь — лучшее время, чтобы поверить в чудо.

В Новый год даже взрослым не стыдно быть наивными и верить в чудеса. Наверное, поэтому существует такое множество примет и ритуалов, связанных с этим праздником. Все это придает Новому году налет волшебства и мистицизма, в том числе и в вопросе дел сердечных.

Для тех, кто не хочет просто плыть по течению и надеяться на русский авось, 5-tv.ru собрал самые популярные обряды на любовь, которые проводят в новогоднюю ночь.

Волшебный пепел

Фото: 5-tv.ru

Большинство россиян знают о том, что «когда часы 12 бьют», нужно успеть написать на бумажке желание, сжечь его, а пепел высыпать в шампанское, после чего выпить этот коктейль.

Однако есть похожий ритуал, но уже без употребления остатков бумаги. Можно разделить листок на 12 частей, написать на них по одному желанию и сжечь.

Естественно, что никто не ограничивает людей в желаниях. Главное — верить в чудо. Так почему бы не загадать встречу со своей второй половинкой?

Новогодний виноград

Фото: 5-tv.ru

Если жечь ничего не хочется, то можно обратиться к испанской традиции. Жители этой жаркой страны верят в то, что мечты исполняет вовремя съеденный виноград. Опять же, пока куранты отбивают свои последние удары в уходящем году, нужно успеть съесть 12 виноградин. При этом на каждую ягоду необходимо загадывать по одному желанию. И просить у них любовь не возбраняется.

Интересно, что усовершенствовали эту традицию в латиноамериканских странах. Там не просто едят виноград, а делают это, сидя под праздничным столом. Считается, что это каким-то образом усиливает «волшебный» эффект.

Елка желаний

Фото: 5-tv.ru

Еще один простой способ привлечь любовь в свою жизнь в наступающем году — правильно нарядить елку. Для этого нужно повесить на ее веточки колечко. Это «заряжает» год на новые отношения или укрепляет уже существующие.

Ну а если у вас уже есть любимый человек, вы готовы двигаться дальше и мечтаете о малышах, то в декоре дерева обязательно должны присутствовать предметы, ассоциирующиеся с карапузами, например, соски, бутылочки для кормления или пинетки.

Колечком, кстати, можно не только елку украсить, но и в ночь с 31 декабря на 1 января спрятать ювелирное изделие в карман. Это тоже способно привлечь благотворную для любви энергию.

Так же в веточках дерева можно спрятать записку с желаниями в красивом конвертике.

Цвет любви — красный

Фото: 5-tv.ru

Красный во многих культурах считается цветом любви и страсти. Поэтому если вы хотите привнести эти чувства в свою жизнь, то без алых элементов в новогоднюю ночь не обойтись. Пусть это будет цвет салфеток на праздничном столе, игрушек на елке, посуды, хотя бы помады на губах. Это не важно. Главное не исключать этот цвет.

В странах Латинской Америки уверены, что вторую половику притягивает новое нижнее белье, надетое в новогоднюю ночь. А если эти элементы одежды будут еще и в красных или розовых оттенках, то действенность данного ритуала усилится.

Можно так же в последние минуты года зажечь красную или розовую свечу и, пока бьют куранты, думать о том, какого партнера хотите видеть рядом с собой. Однако не стоит тушить огонь сразу после полуночи. Дайте ему погореть хотя бы минут 15.

К тому же не стоит забывать, что 2026-й — это год Красной Огненной Лошади. Поэтому все оттенки пламени: желтый, оранжевый, золотой и, конечно же, красный помогут задобрить символ года.

Мандарины и яблоки

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

В новогоднюю ночь нужно почистить яблоко или мандарин ножом по спирали. При этом постараться, чтобы «серпантин» из фруктов не порвался. Если это удастся сделать, то наступающий год будет гармоничным, в том числе и в любви.

Очищающий огонь

В последний день года нужно на листе бумаги написать все плохое, все, что хочется оставить в прошлом. А затем этот листок сжечь, а пепел выбросить. Этот ритуал освобождает место от всего плохого, что случилось в прошлом году для чего-то нового. Работает это, в том числе и в вопросе отношений. Сжигает все мосты в негативный опыт прошлого, очищая пространство для новых отношений.

Не просто спим

Фото: 5-tv.ru

Перед тем как лечь спать в первый раз в уже наступившем году, нужно на бумажке подробно описать качества партнера, которого бы хотели встретить в новом году. Положить записку под подушку и лечь спать. Считается, что таким образом можно притянуть нужного человека.

Ну или можно сыграть в лотерею желаний. Написать 12 ваших грез по одному на небольшом клочке бумаги. Тоже спрятать их под подушку, а на утро, не глядя, достать одну из них. Что будет на этой бумажке, то в наступившем году и исполнится.

Поцелуй под обратный отчет

Фото: 5-tv.ru

Вы наверняка видели в голливудских фильмах, как в полночь, под обратный отчет последних секунд года пары начинают целоваться. В действительности не обязательно поцелуй должен быть с романтическим подтекстом и в губы. Можно поцеловать близкого друга или родственника.

С одной стороны, такой физический контакт — это символ привязанности и теплого отношения друг к другу, а с другой — многие верят, что таким образом притягиваю к себе любовь в самом широком смысле этого слова. Надеются на то, наступающий год будет наполнен этим чувством во всех его хороших проявлениях.