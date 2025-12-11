«Оба отдают время»: Марина Кравец о своем видении счастливых отношений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Телеведущая и комик Марина Кравец находит счастье в бескорыстной любви. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика».

По словам актрисы, настоящие чувства раскрываются при понимании важности самоотдачи, вложении сил. К тому же знаменитость согласилась с тем, что хорошие мужчины привлекают женщин. За одного из них артистка как раз сама и вышла замуж.

«Да, безусловно. Я замуж вышла за лучшего. Это мой муж. Лучший — это самый любящий, самый добрый, самый нежный, самый классный», — поделилась звезда.

Кравец отметила, что оба партнера должны вкладываться в развитие отношений. Она привела в пример известное произведение художественной литературы, где поясняется, почему настоящая любовь важнее материальных ценностей.

«Счастье — это, когда оба отдают свое внимание, свое тепло и время бескорыстно. Когда, как в произведении О. Генри „Дары волхвов“, один отдал все, другой отдал все, и получилось счастье», — пояснила свой взгляд артистка.

