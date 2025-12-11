Из-под завалов после взрыва в Волгоградской области спасли человека

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще 48 человек были эвакуированы.

В Волгоградской области, в городе Петров Вал, после взрыва из-под завалов дома был спасен один человек. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что 48 человек были эвакуированы. Площадь разрушения в жилом доме составляет 90 квадратных метров. Также известно, что при обрушении дома пострадали четыре человека, включая ребенка.

«Для жильцов развернут пункт временного размещения. На месте работают 29 сотрудников и 12 единиц техники», — сообщили в МЧС РФ.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение эксплуатации газового оборудования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв произошел в жилом доме под Волгоградом. По предварительной информации, громкий хлопок прозвучал примерно в 14:45. Известно, что одна из квартир на пятом этаже разрушена до основания. При этом в соседних домах взрывная волна выбила окна. Экстренные службы работают на месте происшествия в настоящее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.