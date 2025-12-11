«Я здесь»: мужчина застрелил избранницу из-за анализа на ЗППП

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

В их переписке нашли зловещие сообщения.

В Великобритании проходивший обучение американец убил женщину, с которой состоял в отношениях. Поводом для конфликта стало ее требование пройти обследование на заболевания, передающиеся половым путем. Об этом сообщает People.

Убийство из-за анализа на ЗППП

Американец 26 лет был признан виновным в убийстве 31-летней женщины, с которой учился в Голдсмитском колледже Лондонского университета.

По данным полиции, в день убийства мужчина позвонил в экстренную службу и сообщил о «серьезном инциденте». Когда правоохранители прибыли по вызову, преступника на месте уже не было. Погибшую нашли с двумя ножевыми ранениями в область лица и признаками удушения.

Переписка, обнаруженная на телефоне мужчины, указывала на «напряженные отношения» между ним и потерпевшей. В своих сообщениях женщина неоднократно просила его пройти тестирование на ЗППП. В день убийства он отправил ей последнее сообщение: «Я здесь».

Сначала позвонил отцу

Сообщается, что после нападения злоумышленник сначала связался с отцом, чтобы узнать номер адвоката. Лишь спустя почти четыре часа он позвонил в полицию. На момент задержания мужчина был в окровавленной одежде.

На допросах он отказался обсуждать отношения с жертвой. Его адвокат на суде утверждал, что мужчина действовал в рамках самообороны, поскольку женщина якобы напала на него с ножом и была в ярости из-за подозрений, что заразилась ЗППП.

«Я просто хотел, чтобы она отошла от меня», — заявил обвиняемый.

Не поверили его заявлениям

Детектив-инспектор, комментируя решение суда, заявила, что жертва была «тихой и спокойной женщиной, наслаждавшейся учебой в Лондоне», и что полиция продолжает поддерживать связь с ее близкими в Великобритании и Китае.

«Мы рады, что присяжные не поверили его заявлениям о случайности нападения. Очевидно, что обвиняемый — опасный, склонный к насилию человек, и теперь ему придется жить с последствиями своих действий», — говорится в заявлении полиции.

