«Торговля людьми за решеткой»: заключенные рассказали о сексуальном насилии

В федеральной женской тюрьме в Техасе 11 осужденных подали иски, утверждая, что на протяжении семи лет были жертвами издевательств со стороны сотрудников.

В федеральной женской тюрьме Carswell в Техасе 11 заключенных подали иски, утверждая, что на протяжении семи лет подвергались сексуальному насилию со стороны сотрудников. Учреждение много лет считается одним из самых проблемных в системе, однако, по словам женщин, тюремная администрация продолжает игнорировать их жалобы. Об этом сообщает The Guardian.

«Системная эксплуатация»

Carswell уже неоднократно становилась объектом расследований: с 1997 года 13 сотрудников были осуждены за сексуальные преступления. Теперь новые иски обвиняют в насилии врача, капеллана и нескольких офицеров. Женщины утверждают, что сотрудники пользовались полной безнаказанностью, а проверки затягивались или вовсе закрывались без результатов.

Адвокаты пострадавших называют ситуацию не единичной, а системной — внутренние расследования, по словам юристов, редко доводятся до конца, а некоторые обвиняемые уходят в отставку, избегая ответственности.

Уязвимые заключенные и ужасающие эпизоды

Среди заявительниц — женщины с тяжелыми заболеваниями. Одна из них рассказала, что после инсульта была полностью зависима от посторонней помощи и не могла сопротивляться, когда офицер ворвался в душевую и напал на нее.

Другая заключенная из подразделения BioMed описывает многомесячные принуждения и угрозы со стороны сотрудника, который, по ее словам, «считал себя недосягаемым». Еще одна женщина сообщила, что после жалобы на тюремного терапевта оказалась в изоляторе, где состояние ее здоровья резко ухудшилось.

Жалобы тянутся годами

Некоторые из потерпевших утверждают, что неоднократно обращались к руководству, но проверки замедлялись или прекращались без объяснений. Женщинам сообщали, что дела находятся «в процессе», однако им приходили уведомления о закрытии материалов без выводов.

Сотрудники Федерального бюро тюрем отметили, что все достоверные обвинения расследуются, но дополнительных комментариев не предоставили.

Проблема, которую не могут остановить

Ранее Конгресс обсуждал необходимость расследования практик тюрьмы, а отчеты Сената фиксировали десятки случаев сексуального насилия за последние десять лет — больше, чем в любой другой федеральной женской тюрьме.

Бывшие аудиторы системы говорят, что проблема в глубинной культуре учреждения: случаи давно известны, но значимых изменений не происходит. По словам одной из сотрудниц, даже после увольнения части администраторов и стартовавших реформ «насилие не исчезло».

Слабое место всей федеральной системы

Ранее отчеты указывали: в тюрьмах страны подавляющее большинство жалоб признается «необоснованными», что фактически лишает заключенных защиты. Правозащитники опасаются, что ситуация станет еще хуже из-за изменений в финансировании программ надзора.

Многие из женщин, подавших иски, были переведены в другие учреждения, но утверждают, что сталкивались с теми же проблемами и там. Carswell же остается одной из самых печально известных точек федеральной системы, где многочисленные обвинения годами не приводят к реальным реформам.

