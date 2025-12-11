«Санкции помогли встать на ноги»: Угольников о развитии российского кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Рост зрительского интереса говорит сам за себя.

Ограничительные меры, которые были введены против России, помогли российской киноиндустрии «встать на ноги». Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил народный артист РФ Игорь Угольников.

«Все эти санкции и все эти ограничения, которые были наложены на российское кино, на российскую кино- и телеиндустрию, лишь помогли встать на ноги. И вот подспорье кинопарка „Москино“ и работа киноплощадок и телеканалов дала возможность российской индустрии не просто встать на ноги… но и стать уже чем-то основательным», — объяснил Угольников.

По словам режиссера, все жанры кино стали востребованы российским зрителем. Однако, как говорит Угольников, внимание к военному кино немного снизилось из-за объективных обстоятельств.

«Зато вот семейное кино на первом месте, сказки, фэнтези… И детское кино поднимается, комедии востребованы сейчас. Я думаю, что я чуть-чуть выдохну после военного кино, после „Знамени победы“, и продолжу, может, действительно сниму сам комедию, необязательно военную», — поделился Угольников.

