Мушки и плесень: чем опасны трендовые елки с бубликами
В Роскачестве призвали не наряжать новогоднюю ель бубликами и пряниками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В этом году россияне стали наряжать новогоднее дерево съедобными игрушками.
Трендовые съедобные украшения для новогодней елки, такие как пряники и бублики, могут быстро портиться и привлекать нежелательных насекомых. Об этом Life.ru рассказали в Роскачестве.
Главным недостатком таких украшений является риск ускоренной порчи.
«Под воздействием комнатного тепла, перепадов влажности и нагрева гирлянд, мучные и кондитерские изделия могут терять свежесть: чрезмерно высыхать, отсыревать или плесневеть», — объяснили в Роскачестве.
Также в организации отметили, что это не только портит их внешний вид, но и привлекает насекомых, например плодовых мушек.
Однако если вы все же решили поставить у себя дома «бубличную ель», эксперты рекомендуют, чтобы это было искусственное дерево. Дело в том, что живая ель выделяет влагу и смолу, что приводит к порче выпечки.
