Рост аудитории и расширение тематики: сервис VK Видео подвел итоги 2025 года

В VK Видео значительно увеличились объем контента и число авторов за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Среднее время просмотра в сутки выросло на 40%.

Интернет-платформа VK Видео подвела итоги 2025 года. Подробнее об эффективности сервиса рассказала его пресс-служба на официальном сайте.

Так, за год количество авторов выросло в два раза, а приложение установили свыше 91 миллиона раз.

Платформа, исходя из данных Mediascope, является лидером в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. Ежедневные заходы пользователей превысили 40 миллионов в первой неделе декабря. Тогда как ежемесячная аудитория составила 77 миллионов пользователей в ноябре.

Среднее время просмотра в сутки выросло на 40%. Такой показатель связан с увеличением объема контента и числа авторов. Количество креаторов достигло 331 тысяч человек, что обеспечило постоянное обновление ленты и расширение тематики. Объем загрузок роликов увеличился в 4,6 раза, и пользователи опубликовали 4,16 миллиона видео в октябре.

Наиболее востребованными категориями по охватам за год в VK Видео стали юмор, кино и сериалы, новости и политика, детский и семейный контент, а также авто и транспорт.

Среди наиболее просматриваемых каналов — общественно-политический «Соловьев LIVE» с 275 миллионами просмотров и одноименный канал комика Азамата Мусагалиева с 239 миллионами. Подборку самых просматриваемых стримов возглавила трансляция прибытия делегаций России и Украины в Стамбул — 1,3 миллиона. При этом тематика «новости и политика» стала самой обсуждаемой: в категории собрано 517,6 миллиона реакций.

«Ключевым направлением развития VK Видео остаются рекомендации — инструмент, который помогает зрителям быстрее находить интересный контент, а авторам — свою аудиторию. Поэтому инженеры VK создают решения, которые выдерживают высокие нагрузки, понимают смысл контента, делая рекомендации точнее», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин.

