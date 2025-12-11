«Очень лестно»: Марину Кравец сравнивают с Натальей Варлей

Марине Кравец говорили, что она похожа на Наталью Варлей

Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

В ремейке советской комедии актриса исполнила роль Нины, которую в свое время в фильме сыграла народная артистка РСФСР.

Актриса и телеведущая Марина Кравец призналась, что ее сравнивали с народной артисткой РСФСР Натальей Варлей. Об этом звезда юмористического шоу рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика».

В ремейке культовой советской комедии Кравец исполнила роль Нины, которую в свое время в фильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» сыграла Варлей.

«Да, когда я ходила с каре. Да, такое было пару лет, и мне прям прилетали такие комментарии, и очень лестно и приятно», — поделилась Кравец.

При этом телеведущая призналась, что не знает, прошла ли бы она кастинг на эту роль в советское время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма. В фильме певица, одетая в костюм с принтом из долларов, сыграла роль главного бухгалтера банка, исполнив хит певицы INSTASAMKA «За деньги да». В картине 70-летняя артистка радостно пляшет и вовсю раскидывает деньги.

