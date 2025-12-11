Села в машину с «сувениром» от бабушки: таксист спас пенсионерку от мошенников

Таксист в Москве не дал мошенникам обмануть бабушку на три миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Водитель понял, что везет курьера аферистов и сдал ее ДПС.

Таксист Тимофей Терехов в московском Раменском не дал мошенникам обмануть бабушку на три миллиона. К водителю в машину села девушка, которая оказалась курьером телефонных аферистов. О том, как он пресек преступную схему, мужчина рассказал 5-tv.ru.

Пособница преступников ехала с шофером из своего номера в Москва-Сити. Как выяснилось позже, апартаменты ей сняли украинские мошенники из Днепра.

«Девочка 20 лет, студентка из Твери, приехала на заработки. Ей ребята из Днепра снимали отель, оплачивали его, и она вот так ездила», — рассказал таксист.

При встрече Тимофей заметил, что пассажирка вела себя подозрительно. Когда он подвез ее до якобы родной бабушки, та подошла к старушке, назвала кодовое слово, забрала у нее пакет и вернулась в машину. По словам пассажирки, в свертке были сувениры, которые пожилая женщина привезла из Минска.

На деле же там оказались три миллиона рублей и золотые драгоценности. Это вскрылось, когда Терехов довез девушку до патруля ДПС и сообщил о своих подозрениях правоохранителям. Как оказалось, по замыслу преступников курьерша должна была привезти все это обратно в Москва-Сити для дальнейшей продажи. Более того, в процессе «обработки» жертвы эта особа уже побывала у нее дома под видом «сотрудницы ФСБ» и фотографировала обстановку в квартире.

После того, как Терехов проявил гражданскую сознательность, курьеры вышли на него и стали угрожать ему, его жене и ребенку. Один из преступников обещал «оформить инвалидность» его сыну и превратить жизнь семьи в ад.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники используют Telegram для продажи поддельных билетов на мероприятия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.