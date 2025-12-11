«Удобно»: Прохор Шаляпин купил квартиру матери рядом со своей

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

У самого певца уже есть две жилплощади.

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что приобрел для своей мамы новую квартиру прямо в доме напротив своего жилья. По словам блогера, он давно хотел, чтобы родительница жила рядом с ним, и теперь наконец смог осуществить этот план. Об этом он сообщил в интервью на шоу журналиста Алены Жигаловой.

Он уточнил, что ранее мать жила в Мытищах, но теперь он перевез ее в Даниловский район, где находится его собственное жилье.

«Где я живу, у меня метро рядом, все удобно. Я там большую часть жизни прожил. И я маме купил в доме напротив квартиру. То есть она будет жить у меня, со мной… 80 квадратных метров, хорошая трехкомнатная сталинская квартира», — сообщил Шаляпин.

По словам певца, у него самого две квартиры, в одной из которых он делает капитальный ремонт: полностью меняет полы, стены, проводку и трубы. Шаляпин отметил, что обновления обходятся дорого, но старается делать все качественно, нанимая хороших специалистов.

Шаляпин также признался, что вторую квартиру на своем же этаже покупал дороже рыночной цены — исключительно из-за удобного расположения. По его словам, на эти деньги можно было бы приобрести больше квадратных метров в другом месте, но ему важно было иметь доступ к помещению прямо рядом с собственным жильем, поэтому он сознательно пошел на переплату.

