За свою спортивную карьеру он забил 161 гол.

Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

Сердце спортсмена остановилось 11 декабря. Причина смерти не уточняется. Ему было 77 лет.

Будущий хоккеист родился 15 июля 1948 года в Архангельске. Его спортивная карьера началась на малой Родине в составе клуба «Водник». В его составе в 1969 году стал чемпионом СССР среди юношей.

Также выступал за спортивный клуб Сыктывкара «Строитель». Всего за свою карьеру забил 161 гол. Скрынник занимал позицию нападающего.

С 1985 года работал в администрации «Водника», в том числе и президентом клуба. Затем занимал должность вице-президента «Динамо».

С 2006 был избран президентом Международной федерации бенди (хоккея с мячом). Он руководил данной организацией до 2022 года.

В 2009-м Скрынника стал президентом Федерации хоккея с мячом России. На данный пост он избирался пять раз, в том числе и в 2024 году.

Также он входил в Президиум и являлся сопредседателем Совета по национальным видам спорта Всемирного русского народного собора (ВРНС). Кроме того, был членом Патриаршей комиссии по развитию физической культуры и спорта.

Борис Скрынник являлся заслуженным тренером России, а также имел множество государственных наград.

