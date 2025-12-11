«Легла и начала храпеть»: умерла в день выписки из роддома 29-летняя Кристина Илющенко

В Алматы умерла в день выписки из роддома 29-летняя Кристина Илющенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушка повторно оказалась в больнице из-за проблем с грудным вскармливанием, но домой не вернулась.

В роддоме Алматы умерла 29-летняя Кристина Илющенко, когда уже собиралась выписываться домой после лечения. По словам родственников, молодая мама легла отдохнуть перед предстоящим возвращением, после чего у нее случилась остановка сердца. Об этом сообщает Voice.

Родила, ушла домой, но вернулась с болью в груди

Кристина родила в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алма-Аты 14 ноября. Через несколько дней она была выписана, однако позже вновь обратилась в больницу из-за боли в груди. Врачи диагностировали мастит и лактостаз, после чего госпитализировали ее вместе с ребенком.

Домой молодая мама уже не вернулась: трагедия произошла в день повторной выписки 9 декабря.

Собрала вещи, легла отдохнуть и умерла

Сестра погибшей, Алина Савели, рассказала, что утром в палате Кристина уже готовилась к выписке.

«Она собрала вещи и готовилась к выписке, легла отдохнуть — и внезапно начала храпеть необычным, тревожным образом. Начали реанимацию. Сообщили, что произошла остановка сердца и запустить его не удалось», — отметила она.

По словам родственников, у Кристины не было проблем с сердцем. Семья ждет заключение судебно-медицинской экспертизы.

Савели также добавила, что сестра оказалась в больнице лишь из-за проблем с грудным вскармливанием, и трагедия произошла буквально в тот момент, когда женщина готовилась вернуться домой. Семья просит огласки ради честного расследования.

Реакция жителей Алматы и жалобы на роддом

Неожиданная смерть молодой женщины вызвала широкий резонанс. Клиенты Кристины, которая работала мастером по волосам, массово оставляют соболезнования. Многие женщины поделились историями о грубом отношении в этом же роддоме.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что направили письмо в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава для проведения объективной и всесторонней проверки. Там уточнили, что окончательные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии можно будет сделать только после работы уполномоченного органа и завершения судебно-медицинской экспертизы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.