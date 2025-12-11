«Да я нищий»: Шаляпин признался, что не завел семью из-за финансовых проблем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Артист всегда мечтал о рождении детей, но жилищные условия не позволяли.

Певец Прохор Шаляпин не вступил в крепкий брак из-за тяжелого финансового положения. Об этом он рассказал в интервью с журналистом и блогером Аленой Жигаловой, более известной под псевдонимом Алена Блин, на ее YouTube-канале.

По его словам, он не получил того же шанса проявить себя в музыкальной сфере, как и другие знаменитости, которым дали дорогу в шоу-бизнес. Шаляпин хотел бы зарабатывать также на различных массовых мероприятиях, выступая с собственным песенным репертуаром. Однако этого не произошло, и исполнитель остался без денежных средств для содержания потенциальной семьи.

«Почему семьи нет? Да я нищий был. У меня не было ни квартиры, ни зарплаты никакой, ни денег, ни завтрашнего дня с этим междусобойчиком шоу-бизнеса», — заявил он.

К тому же он пояснил, что возможность показать свои навыки и талант должны быть у него по праву рождения.

«Если бы они мне дали возможность петь после „Фабрики“ этой толком, я бы участвовал в этих огоньках и всяких там программах, где я должен был участвовать по своему праву рождения. То есть я родился, тоже умею петь, тоже умею развлекать», — неиронично подчеркнул артист.

На самом деле Шаляпин хочет жениться, но, помимо отсутствия денег в прошлом, он обладает непростым характером, который может оттолкнуть избранницу. При этом Шаляпин не против рождения детей, и мечтает о своих. Ведь теперь у него есть для этого все необходимое.

«У меня уже давно была бы и семья, и разводы уже громкие, Ну, я такой человек неуравновешенный. Дети бы уже хотя бы были. А так у меня ничего. У меня только сейчас появилось, куда всех разместить хотя бы», — заключил Прохор.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин уже высказывался о будущей женитьбе, финансах и наследстве.

