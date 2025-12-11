На слете ЛДПР представили предвыборную стратегию на 2026 год

Фото, видео: Telegram/Молодёжь ЛДПР/molodejldpr; 5-tv.ru

Председатель Леонид Слуцкий отметил, что сейчас делается ставка на цифровизацию команд.

Сотни молодых партийцев со всей России собрались на слете ЛДПР в Москве. Там они представили предвыборную стратегию на предстоящий год.

Кроме того, под руководством опытных коллег молодежные команды обучились работе с избирателями, причем даже с использованием искусственного интеллекта в агитации. Лидер партии Леонид Слуцкий заявил, что их главная миссия сейчас — сформировать ударный актив, который искренне будет подходить к проблемам граждан.

«Реально взять на себя человеческую боль, решить проблемы, решить их задачи, стать человеком надежным для тех, кто в тебя верит. На это способен только человек сильный», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий подчеркнул, что их инициативы — это требования людей, и именно они лягут в основу будущей партийной программы. Кроме того, ЛДПР делает ставку на омоложение и цифровизацию своих команд, чтобы эффективно доносить народные запросы на федеральном уровне.

