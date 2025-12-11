Не деньги и не статус: россиянки назвали самое ценное качество в мужчинах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Партнеры перестали быть для женщин исключительно добытчиками.

Неожиданные результаты принесло исследование, которое провели среди российских женщин.

Как выяснили «Известия», при выборе спутника жизни они все чаще стали обращать внимание не на статус и доход, а на эмоциональную стабильность, надежность и нравственность. В ходе опроса 63% женщин заявили, что главные качества идеального мужчины — честность, верность, надежность и порядочность.

Наличие собственного жилья и хорошо оплачиваемой работы по-прежнему играют роль, но уже не стоят на первом месте. Эксперты связывают это с тем, что многие женщины могут сами себя обеспечить, и мужчина для них это уже не просто добытчик, а равноправный участник отношений.

