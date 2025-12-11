Российского археолога задержали в Польше по запросу Украины
Киеву «не понравилась» работа ученого на раскопках в Крыму.
Громкий дипломатический скандал разгорается в Европе по вине Украины и Польши. В Варшаве по запросу Киева задержали известного российского археолога Александра Бутягина. Он считается одним из ведущих специалистов по древнему миру.
В Петербурге возглавляет отдел античной археологии Эрмитажа, а в Крыму много лет руководит экспедицией, которая занимается раскопками в районе Керчи. Там ученые исследуют древний город Мирмекий. Именно этот факт и стал основанием для возбуждения уголовного дела на Украине.
В Киеве требуют экстрадировать ученого. Известно, что в Европе он читал лекции, а в Варшаве был проездом. Сообщается, что после задержания археолога допросили в прокуратуре, где он отказался давать показания. В ближайшие 40 дней суд должен решить вопрос об экстрадиции.
На задержание Александра Бутягина уже отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, наши дипломаты будут делать все, чтобы он вернулся на родину.
