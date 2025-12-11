Российского археолога задержали в Польше по запросу Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Киеву «не понравилась» работа ученого на раскопках в Крыму.

Громкий дипломатический скандал разгорается в Европе по вине Украины и Польши. В Варшаве по запросу Киева задержали известного российского археолога Александра Бутягина. Он считается одним из ведущих специалистов по древнему миру.

В Петербурге возглавляет отдел античной археологии Эрмитажа, а в Крыму много лет руководит экспедицией, которая занимается раскопками в районе Керчи. Там ученые исследуют древний город Мирмекий. Именно этот факт и стал основанием для возбуждения уголовного дела на Украине.

В Киеве требуют экстрадировать ученого. Известно, что в Европе он читал лекции, а в Варшаве был проездом. Сообщается, что после задержания археолога допросили в прокуратуре, где он отказался давать показания. В ближайшие 40 дней суд должен решить вопрос об экстрадиции.

На задержание Александра Бутягина уже отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, наши дипломаты будут делать все, чтобы он вернулся на родину.

«Это правовой произвол абсолютно. Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина. Наши дипломаты, естественно, будут над этим работать. Что касается привлечения внимания, главное — все-таки добиться сейчас освобождения этого российского гражданина. Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям», — заявил Песков.

