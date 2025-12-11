«Договариваться не придется»: торговые партнеры США ожидают судебного переворота в Вашингтоне

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Угрозами Белого дома о возможном возвращении повышенных тарифов недовольны в Джакарте.

Торговая политика президента США Дональда Трампа столкнулась с ожидаемыми проблемами. Об этом пишет издание EADaily, ссылаясь на политолога-американиста Малека Дудакова.

В источнике отметили, что американскую политику в скором времени настигнет важное решение Верховного суда США, по которому могут быть аннулированы многие тарифы Трампа, введенные в обход Конгресса.

Однако торговые партнеры США не спешат заключать сделки, ожидая судебного переворота в Вашингтоне.

«Торговая политика Трампа продолжает вязнуть в дипломатическом болоте. Теперь под угрозой коллапса оказалась сделка США и Индонезии», — отметил Дудаков.

По его словам, угрозами Белого дома о возвращении тарифов от 30% и выше, если политика Индонезии покажется нарушающей «экономический суверенитет» США, недовольны в Джакарте.

Такая расплывчатая формулировка при желании может подойти подо все — от закупки нефти у недругов США до кооперации с КНР. Тогда как товарооборот у Индонезии с последней в три раза больше, чем с Соединенными Штатами. Также на этом фоне усиливается сотрудничество с Россией.

«Похожие сделки команда Трампа сейчас навязывает и другим азиатским странам. Но опыт Камбоджи и Таиланда уже многих научил, что торопиться не стоит», — добавил эксперт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что войну прекратить не получилось, а именно под такой исход подводилось смягчение американских тарифов. Цифры все равно остались высокими — в пределах 20−25%, что оказывает серьезное негативное влияние на экономики стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), которые привыкли к привилегированному доступу на рынок США в сравнении с Китаем.

Политолог указал на пример Индии, которая почти оборвала все торговые дела с Вашингтоном. Нью-Дели переориентировался на кооперацию с Россией. Также индийские власти ведут переговоры с Брюсселем о заключении сделки с Евросоюзом, ожидаемой с 2007 года. При этом с Вашингтоном случилась полная заморозка отношений, пояснил политолог.

«Даже назначенные Трампом судьи считают их (тарифы Трампа, введенные в обход Конгресса. — Прим. ред.) неконституционными. Имеет смысл подождать, а то вдруг ни о чем договариваться и не придется, если случится судебный переворот в Вашингтоне», — заключил Дудаков.

