Несчастный случай на предприятии: гендиректор «АНКОС» и его 8-летняя дочь погибли в Перми
Гендиректор «АНКОС» и его 8-летняя дочь погибли в результате аварии в ПНИПУ
Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По данным СК, с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) взрыв оборудования в лаборатории привел к гибели мужчины и 8-летней девочки, еще трое пострадали. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным СУ СК России по Пермскому Краю, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина, что привело к взрыву в лаборатории корпуса аэрокосмического факультета.
Погибли генеральный директор предприятия «АНКОС» и его 8-летняя дочь.
По информации и. о. министра тербезопасности региона Альберта Марданова, также пострадали трое человек. Однако в СК уточнили, что пострадавших двое.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
«В лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате погибли мужчина и восьмилетняя девочка», — сообщили следователи.
На месте работают экстренные службы, проводятся обыски и назначены экспертизы. Расследование находится на личном контроле руководителя краевого СК.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.