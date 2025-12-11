«Не хочешь приехать?» — раскрыта связь шведской принцессы Софии с Эпштейном
NYP: Эпштейн приглашал шведскую принцессу Софию на свой остров
Фото: www.globallookpress.com/Jonas EkstrÃƒÂ¶mer
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
До брака с королевским наследником она была известна как модель нижнего белья и участница реалити-шоу.
Принцесса Швеции София несколько раз встречалась с обвиненным в торговле людьми финансистом Джеффри Эпштейном. Электронные письма подтверждают, что он приглашал тогда начинающую актрису и модель на свой печально известный остров Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Об этом сообщает New York Post.
Первое знакомство и приглашение на Карибы
Согласно опубликованным документам, будущая принцесса в 2005 году познакомилась с Эпштейном через свою наставницу Барбро Энбом. Женщина отправила миллионеру письмо, в котором представила Софию как начинающую актрису, недавно приехавшую в Нью-Йорк. К письму была приложена фотография Софии, выступавшей тогда под именем Бальтазар-Уинслоу.
«Это та девушка, о которой я тебе рассказывала», — написала Энбом в декабре 2005 года.
Эпштейн ответил приглашением. Предложение касалось его частного острова, позже ставшего центральной точкой обвинений в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации.
«Я на Карибах. Не хочет ли она приехать на пару дней? Я пришлю билет», — написал финансист.
Двор подтвердил встречи
Шведский королевский двор заявил изданию Dagens Nyheter, что принцесса София отказалась от приглашения. Тем не менее представители семьи подтвердили, что она несколько раз встречалась с этим человеком примерно в 2005 году. Однако София с тех пор не общалась с Эпштейном.
Двор при этом отказался раскрывать обстоятельства и место встреч. Через три года после предполагаемого знакомства Эпштейн был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.
Скандальная репутация будущей принцессы
До брака с принцем Карлом Филиппом в 2015 году София была известна как модель нижнего белья и участница реалити-шоу «Отель „Парадиз“». В 2004 году она снялась топлес в мужском журнале, а затем начала вести блог о посещении роскошных мероприятий и вечеринок.
СМИ неоднократно называли ее «самой скандальной принцессой в мире», и публикация переписки с Эпштейном вновь вывела старые истории на первый план.
Судьба Эпштейна
Финансист покончил с собой в тюрьме Манхэттена в 2019 году после предъявления федеральных обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.