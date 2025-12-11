Фото: www.globallookpress.com/Jonas EkstrÃƒÂ¶mer

До брака с королевским наследником она была известна как модель нижнего белья и участница реалити-шоу.

Принцесса Швеции София несколько раз встречалась с обвиненным в торговле людьми финансистом Джеффри Эпштейном. Электронные письма подтверждают, что он приглашал тогда начинающую актрису и модель на свой печально известный остров Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Об этом сообщает New York Post.

Первое знакомство и приглашение на Карибы

Согласно опубликованным документам, будущая принцесса в 2005 году познакомилась с Эпштейном через свою наставницу Барбро Энбом. Женщина отправила миллионеру письмо, в котором представила Софию как начинающую актрису, недавно приехавшую в Нью-Йорк. К письму была приложена фотография Софии, выступавшей тогда под именем Бальтазар-Уинслоу.

«Это та девушка, о которой я тебе рассказывала», — написала Энбом в декабре 2005 года.

Эпштейн ответил приглашением. Предложение касалось его частного острова, позже ставшего центральной точкой обвинений в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации.

«Я на Карибах. Не хочет ли она приехать на пару дней? Я пришлю билет», — написал финансист.

Двор подтвердил встречи

Шведский королевский двор заявил изданию Dagens Nyheter, что принцесса София отказалась от приглашения. Тем не менее представители семьи подтвердили, что она несколько раз встречалась с этим человеком примерно в 2005 году. Однако София с тех пор не общалась с Эпштейном.

Двор при этом отказался раскрывать обстоятельства и место встреч. Через три года после предполагаемого знакомства Эпштейн был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

Скандальная репутация будущей принцессы

До брака с принцем Карлом Филиппом в 2015 году София была известна как модель нижнего белья и участница реалити-шоу «Отель „Парадиз“». В 2004 году она снялась топлес в мужском журнале, а затем начала вести блог о посещении роскошных мероприятий и вечеринок.

СМИ неоднократно называли ее «самой скандальной принцессой в мире», и публикация переписки с Эпштейном вновь вывела старые истории на первый план.

Судьба Эпштейна

Финансист покончил с собой в тюрьме Манхэттена в 2019 году после предъявления федеральных обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

