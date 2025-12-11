Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Вражеские утраты в лице боевиков не перестают расти.

Человеческие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) давно превысили за миллион во время специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время посольского «круглого стола» по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

При этом вражеские потери не перестают расти. Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда стал организованной преступной группой, о чем сказал Лавров. Также глава МИД РФ указал на коррупцию, развивающуюся на Украине.

«Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, батальоны „Азов“* и прочие неонацистские структуры, и, конечно, подпитывался еще некоторыми запрещенными субстанциями в повседневной жизни, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров», — пояснил Лавров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров раскрыл часть плана президента США Дональда Трампа по Украине. Основным препятствием, по его словам, на пути к миру стала Европа, которая никак не может смириться с поражением Украины и пытается усилить конфликт, однако денег на это уже нет.

* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.