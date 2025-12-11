Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Супруги также раскритиковали технологические компании.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выступили с заявлением на фоне первого в мире запрета социальных сетей для несовершеннолетних, введенного правительством Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги поддержали решение властей и обрушились с критикой на крупные технологические компании, заявив: «До этого не должно было дойти».

Австралия первой в мире ограничила доступ подростков к соцсетям

Согласно новым правилам, десять крупнейших платформ, включая YouTube, TikTok, Snapchat и Instagram, обязаны блокировать создание учетных записей пользователями младше 16 лет. За нарушение компаниям грозит штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов (более двух миллиардов рублей).

В опубликованном через фонд Archewell Foundation заявлении супруги назвали шаг правительства «смелым» и отметили, что он подает четкий сигнал: «разум ребенка — это не товар, который можно эксплуатировать».

«Мы восхищаемся лидерством Австралии, которая увидела, как эти технологические компании негативно влияют на молодежь, и приняла меры», — сказано в обращении.

Запрет — это лишь пластырь

При этом принц и герцогиня подчеркнули, что сам запрет не решает фундаментальных проблем.

«Вот в чем правда: запрет — это эффективная мера, позволяющая предотвратить неизбежный вред. Но в конечном счете это работает только как пластырь, который не устраняет недостатки технологического дизайна и эксплуататорские бизнес-стимулы», — говорится в заявлении.

Пара отметила, что соцсети могут нести пользу, вдохновлять на творчество, давать доступ к образовательным ресурсам и формировать сообщество. Особенно это касается подростков и молодых людей с психическими трудностями. Но отсутствие защиты, по их словам, превращает эти же платформы в источник опасности: «Сама спасательная нить, от которой они зависят, может стать тем, что их погубит».

Кампания за безопасность в интернете и тревога родителей

Через фонд Archewell супруги уже несколько лет продвигают инициативы по онлайн-безопасности. В 2022 году они запустили проект The Parents' Network, объединяющий семьи, чьи дети столкнулись с кибербуллингом или пострадали от контента, подталкивающего к членовредительству.

Пара подчеркнула, что получает «слишком много сообщений от скорбящих родителей» и обвиняет технологические компании в том, что они «поставили во главу угла рост, а не безопасность».

«Слишком много людей гибнет и лишается средств к существованию. В настоящее время дети не имеют права на неприкосновенность частной жизни и не могут рассчитывать на безопасность, и они уже подсели на это», — подчеркнули Гарри и Меган.

Новые риски и вопросы к технокомпаниям

По новым австралийским правилам соцсети обязаны ежемесячно проверять возраст пользователей и деактивировать аккаунты несовершеннолетних. Однако Гарри и Меган предупреждают о новых угрозах: «Молодые люди справедливо обеспокоены тем, как будут соблюдаться возрастные ограничения и не создаст ли это новые возможности для слежки за их жизнью».

Правительство Австралии сравнило ситуацию с законами о продаже алкоголя: тот факт, что подростки могут обойти запрет, не отменяет необходимости ограничений.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.