Мужчины чаще бросают тяжело больных жен? Правда о «гендерном разрыве по уходу»

Длительный ковид, рак, инсульт — для одних пар это проверка на прочность, для других финальная точка.

Считается, что серьезная болезнь проверяет отношения на прочность. И в сетевых обсуждениях снова и снова всплывает один и тот же сюжет: женщина заболевает — мужчина не выдерживает и уходит. Об этом пишет The Guardian. Но насколько этот стереотип совпадает с реальностью?

Как болезнь ломает жизнь и отношения

Одна молодая женщина вспоминает, как в конце 20-х встретила парня с похожими интересами: работа, спорт, велосипеды, бег, гольф — они буквально «усердно работали и усердно играли» вместе.

Примерно через год после начала отношений все оборвалось: у нее диагностировали длительный ковид. Для нее это означало «общее отключение моего тела: легкие, сердце, желудок, очень сильный мозговой туман». Спортивная, независимая 20-летняя девушка с карьерой превратилась в человека, который спит почти весь день и полностью зависит от партнера.

«Я не могла выйти из дома, не могла видеть друзей, поэтому он стал моей эмоциональной и физической опорой. Мне нужно было, чтобы он делал все по дому и приносил мне вещи, когда я не могла встать с кровати, и он был моим социальным контактом, потому что я ни с кем больше не встречалась. Это был мгновенный сдвиг динамики», — вспоминает она.

Партнер тянул на себе быт и уход в самые тяжелые годы болезни. Но, как ни парадоксально, расстался с ней уже тогда, когда состояние стало постепенно улучшаться: женщина смогла вернуться к работе на полставки, хоть и продолжала бороться с хронической усталостью.

«В конце концов, причин нашего расставания было много, но, думаю, трудно не связать почти все из них с моей болезнью», — говорит она.

Отдельный удар — попытка представить себя в приложении для знакомств. Раньше она честно писала: «Я люблю кататься на велосипеде, быть на свежем воздухе», теперь же это не соответствует реальности.

«Это ложная реклама, если я скажу, что это мои хобби? Мои хобби сейчас — дремать на диване», — горько шутит девушка.

Как родился миф о «мужьях-дезертирах»

Онлайн-пространство полно историй о том, как людей бросали во время химиотерапии или изменяли им в самый тяжелый момент. В тредах на Reddit соседствуют признания тех, кого оставили, и анонимные посты людей, которые сами тайно планировали уйти до больного партнера, а теперь чувствуют себя морально обязанными остаться.

И снова и снова звучит одна и та же мысль: будто бы женщины в шесть раз чаще, чем мужчины, оказываются брошенными, когда заболевают. Ссылаются на «статистику» и обсуждают, что это якобы чисто гендерная история.

Корни этого представления — в американском исследовании 2009 года с участием пятисот пятнадцати человек с раком или рассеянным склерозом. Авторы, онкологи, заметили, что у многих их пациенток рушились отношения. Цифры подтвердили наблюдение: 20,8% тяжело больных женщин в итоге развелись или расстались, тогда как среди мужчин этот показатель составил всего 2,9%. При этом пары с более долгим стажем брака оказывались устойчивее. Ученые предположили, что женщины раньше вступают в отношения и успевают выстроить более крепкую связь.

Позже исследование 2025 года Университета Флоренции, где анализировали 25 тысяч европейских пар в возрасте от 50 до 64 лет, показало: если о плохом здоровье сообщала женщина, риск расставания действительно был выше. Если заболевал мужчина, заметного скачка не происходило. Ведущий автор Джаммарко Альдеротти связывает это и с тем, что «мужчинам сложнее адаптироваться к роли ухаживающего», и с тем, что женщины чаще финансово зависят от партнеров.

Но картина не так проста. Систематический обзор записей более четверти миллиона пациентов с раком в 2022 году показал: в целом онкопациенты даже чуть реже разводятся, чем среднестатистические пары (за исключением рака шейки матки). То есть общая тенденция не сводится к одному лишь «мужчины бегут».

При этом идея о том, что именно мужчины бросают больных жен, укоренилась в культуре. Исследования, подтверждающие такую картину, становятся вирусными — в отличие от тех, что ее усложняют. В ходу и другая установка: женщины якобы более лояльны, потому что забота и уход до сих пор воспринимаются как «женская работа».

«Как адвокат по разводам, могу сказать, что когда приходит болезнь, многие мужчины не задерживаются. Они любили тебя, а не того, кем ты становишься, когда жизнь становится трудной», — заявляет техасский адвокат по разводам Лена Нгуен в популярном ролике заявляет.

Когда партнер остается, но исчезает как личность

У одной из героинь материала муж получил травму мозга в аварии примерно в 45 лет. Сломанные кости срослись, но из больницы он вернулся другим человеком. Сначала жена списывала все на стресс восстановления, но быстро стало ясно: травма головы изменила характер. Она говорит, что словно живет с самозванцем, притворяющимся ее супругом.

«Все говорят, что я живу с одним и тем же человеком, и на самом деле я живу с трупом в комнате. Я превратилась из счастливого брака в вдову, которая одновременно ухаживает», — признается женщина.

Он почти не способен планировать будущее, не проявляет инициативы, не замечает ее праздников и горя, теряет самообладание из-за мелочей. Внутри дома, по ее словам, он оставляет после себя «след хаоса», а ей приходится не только зарабатывать, но и контролировать все вокруг. При этом чувство вины не дает ей уйти: у пары нет детей, и, если она уйдет, за мужем больше некому будет присматривать.

Другой герой рассказывает, как у его жены в сорок с небольшим случился инсульт. Одну сторону тела парализовало, появились когнитивные нарушения. Она не может выйти из дома без помощи и приготовить себе обед. Муж фактически стал одиноким родителем троих детей и организовал систему платного ухода для супруги.

«Там, где раньше делили жизненные дела, теперь все на мне, и это уже слишком». Но все равно остается: «Есть дети, но есть почти чувство долга, наверное… Я замужем за другим человеком и не могу представить себе возможность отдать ее в приют. Так что я застрял», — признается он.

Что говорят специалисты

Стратегический советник по онкологической помощи благотворительной организации Macmillan Cancer Support Дэни Белл отмечает: партнеры тяжело больных часто скрывают собственные чувства — горе, тревогу, злость — потому что боятся показаться нелояльными. По ее словам, около половины звонков на горячую линию связаны именно с эмоциональными проблемами, а не с лечением.

Хирург по раку груди Лиз О’Риордан, которая сама столкнулась с диагнозом в сорок лет, рассказывает, что не раз наблюдала, как заболевание рушит и без того хрупкие отношения.

«Это был брак, который раньше был не лучшим, и это последняя капля… Или это был рак? Очень сложно сказать», — признается она.

Диагноз, по ее словам, бьет по всем фронтам: финансовые проблемы, сложности с фертильностью у молодых пар, резкие изменения в сексуальной жизни. После операции она сама не хотела, чтобы муж видел ее обнаженной: переодевалась в темноте, просила не прикасаться, считая себя непривлекательной.

«А он сказал: „Слушай, не глупи, я никуда не уйду. Я люблю тебя“», — вспоминает она.

Она говорит о женщинах, которых поддерживает: многие принимают препараты, вызывающие раннюю менопаузу, с побочными эффектами вроде сухости влагалища и потери либидо. Бывают и мужчины, которые переселяются в запасную комнату, боясь причинить партнерше боль или даже «заразиться» раком.

И Белл, и О’Риордан сходятся в одном: ключ — в разговорах. В открытую обсуждать, что нужно каждому, где проходит граница интимного ухода, кто с чем готов мириться. Причем делать это лучше «за обеденным столом, а не в спальне».

Когда болезнь становится поводом уйти — и шансом начать сначала

Иногда тяжелая болезнь не столько разрушает брак, сколько высвечивает то, что в нем давно не работает. Небольшое израильское исследование пациенток с раком груди, которые затем подали на развод, показало: многие воспринимали диагноз как сигнал пересмотреть жизнь. Получив второй шанс, женщины решили прожить его иначе — ставить себя на первое место, а не пытаться любой ценой удержать отношения.

Одна героиня материала заболела раком щитовидной железы в двадцать четыре года после трех лет мытарств по врачам и приступов анафилактического шока. Она бросила университет, вернулась жить к родителям и параллельно проходила лечение. В этот момент давний партнер решил разорвать отношения — как раз тогда, когда началась лучевая терапия.

«Казалось, что весь мир против меня. Со мной что-то не так?» — сокрушалась девушка.

Позже, когда она рассказала об этом в TikTok, выяснилось, что похожий опыт был у многих. Люди признавались, что молчали из-за стыда. На фоне того, что друзья женятся, покупают квартиры и заводят детей, героиня материала чувствовала себя «больным пальцем», очередным провалом.

Сейчас, через два года, героиня в ремиссии, живет с новым партнером и работает журналистом. Оглядываясь назад, она считает, что тот разрыв в чем-то даже помог: позволил сосредоточиться на своем выживании и восстановлении.

«Правда в том, что самое доброе, что кто-то может сделать для тебя — это честно сказать: „Я не могу дать тебе то, что тебе нужно“, » — вспоминает девушка.

При этом возвращаться к свиданиям оказалось непросто. Из-за последствий лечения и сопутствующих проблем ей предстоит пожизненная терапия, она не может работать полный день, страдает от тяжелых аллергий, не пьет алкоголь и не знает, как болезнь сказалась на фертильности. Сильные эмоции могут вызвать у нее физическую реакцию — вплоть до крапивницы.

И все же именно пережитая болезнь дала ей смелость говорить с потенциальными партнерами честно: что она может, а что нет.

Так кто все-таки «чаще уходит»?

Истории людей, столкнувшихся с диагнозом, противоречивы. Есть те, кого бросили в самый тяжелый момент, и те, кто остался — но живет с ощущением «вдовства при живом человеке». Есть те, кто честно признается, что больше не тянет роль ухаживающего, и те, кто держится из чувства долга и молчит о своей злости и усталости.

Исследования действительно показывают гендерный перекос: женщины, заболев, чаще оказываются под риском расставания. Но общая статистика далеко не всегда подтверждает образ «мужа-дезертира».

Выходит, стереотип о бессердечных мужчинах и святых, все прощающих женщинах слишком упрощает реальность. Болезнь не только проверяет отношения, но и вскрывает старые трещины, заставляет партнеров по-новому смотреть на границы, долг, секс, деньги и собственную жизнь — и здесь не все сводится к полу.

