Близорукость у детей: почему возникает и можно ли вылечить
Офтальмолог Азнаурян: упражнения для глаз — миф и не работают
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Полностью убрать гаджеты из жизни ребенка невозможно, но контролировать их использование — необходимо.
Близорукость (миопия) у детей — это естественная адаптация глаза к современному образу жизни. Подробнее о том, почему она возникает и нужно ли ее лечить, в беседе с 5-tv.ru рассказал детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.
По его словам, данное заболевание чаще всего прогрессирует именно в детском возрасте, поэтому задача родителей состоит не в том, чтобы «вылечить ее упражнениями» и найти хирургические решения, а в том, чтобы грамотно контролировать нагрузку на зрение и следить за развитием глаз.
Отставить панику
По словам Азнауряна, на данный момент в крупных городах миопия встречается у 45–50% подростков 11–18 лет. Он отметил, что СМИ «любят говорить о пандемии близорукости», однако это лишь преувеличение и нагнетание обстановки.
«На самом деле это все не так. Это не самая страшная вещь, которая может случиться с глазами», — успокоил он.
Специалист объяснил, что в большинстве случаев близорукость — адаптация зрительной системы к работе вблизи, к которой глаз изначально не предназначен.
Причины развития миопии
Глаз эволюционно предназначен для смотрения вдаль, «для того, чтобы мы бегали по лесам и долам, охотились и собирали ягоды». Тогда как современный человек, а в особенности ребенок, большую часть времени проводит за книгами, гаджетами и перед экраном смартфона.
Если ребенок долго смотрит вблизи, возникает перенапряжение аккомодации, и глаз «становится» близоруким, чтобы уменьшить перенапряжение.
Азнаурян пояснил, что наследственная предрасположенность действительно существует, но она не делает миопию патологией сама по себе — это просто особенность, которая проявляется сильнее при высоких зрительных нагрузках.
Операции детям не помогут
Эксперт подчеркнул, что детям нельзя убирать близорукость хирургически, даже лазером, если она нестабильна.
«Основной вопрос в детском возрасте — она все время растет. И поэтому нам нужно сделать так, чтобы она не росла», — объяснил он.
Склеропластика, которую в некоторых странах продолжают применять, неэффективна.
«Мы против этого, потому что склеропластика не стабилизирует близорукость», — отметил Азнаурян.
Лазерная коррекция допустима лишь после стабилизации миопии и чаще применяется у детей по другим показаниям — при астигматизме или дальнозоркости.
Рабочие способы для стабилизации
Остановить прогрессирование миопии помогают консервативные методы, которые Азнаурян объединил термином «зрительная терапия». В нее входят:
- оптические методы, в том числе специальные очки или линзы;
- физиотерапевтические методики;
- медикаментозное лечение.
Эти способы позволяют удержать миопию от роста, после чего во взрослом возрасте можно рассматривать хирургическую коррекцию.
Упражнения для глаз — миф
В вопросах упражнений для глаз Азнаурян оказался категоричен. Он пояснил, что глаза и так непрерывно двигаются, и «их специально тренировать не нужно». Эффективность таких методик не доказана, а время на них лучше потратить на соблюдение режима.
Гигиена зрения
Эксперт предупредил, что полностью убрать гаджеты из жизни ребенка невозможно, но контролировать их использование — необходимо. Офтальмолог посоветовал придерживаться следующих правил:
- не давать смотреть в экран гаджета младенцам;
- избегать утешения ребенка мультиками;
- вводить гаджеты позднее и дозировано;
- обеспечивать ребенку офлайн-занятость и проведение времени на улице.
Именно ранняя и чрезмерная работа вблизи — основная история, связанная с близорукостью.
Простые правила профилактики
Для снижения рисков Азнаурян порекомендовал:
- соблюдать зрительный режим;
- ограничивать смотрение маленьких детей в экраны;
- регулярно показывать ребенка офтальмологу, особенно если у его родителей есть миопия.
