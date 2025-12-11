Битва за парковку: жители петербургских новостроек все чаще остаются без стоянок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

Поиск машиноместа превращается в настоящий квест.

В Петербурге бьются за право ставить автомобиль во дворе. Жители многоэтажек через суд пытаются вернуть себе бесплатную парковку, которую им обещали в самом начале строительства.

Однако застройщик резко поменял планы. И машиноместа отдали под коммерцию. Корреспондент «Известий» Анастасия Курочкина разбиралась в конфликте.

За свои парковочные места жители дома на Дыбенко, 2, борются уже три года. Когда застройщик продал подземный паркинг частным владельцам, те «адаптировали» 67 мест из четырехсот под коммерческие предприятия. И все это в многоэтажке, где вечером поиск парковки превращается в трудную игру.

«Проезжая часть, она в два ряда, а утром и вечером здесь транспортный коллапс. И к тому же, теперь у нас грузовики-большегрузы разгружает доставка», — рассказала жительница дома на Дыбенко, 2к1, Оксана.

Все доступные парковочные места уже распроданы, говорят местные жители. Они решили обратиться в суд.

«Прошло ознакомительное судебное заседание. Надо сначала изучить документы, предоставленные стороной истца, и потом уже делать какие-то выводы», — рассказал житель дома на Дыбенко, 2к1, Владимир Пушков.

Перепланировка паркинга, как утверждают представители владельцев, согласована. По закону магазины могут там находиться. Восстановятся ли парковочные места — предстоит решить суду. Жители других многоэтажных новостроек на Муринской дороге до суда пока не дошли, но проблема у них, кажется, еще масштабнее: наземных паркингов после перепланировки не осталось вообще.

В трех домах на Муринской дороге около 600 квартир. Застройщик предусмотрел два паркинга в общей сложности почти на 100 парковочных мест. Правда, по словам местных жителей, ни один из паркингов не был введен в эксплуатацию. Первый с момента сдачи квартир просто закрыт, а во втором уже размещен даркстор сервиса доставки на первом этаже. И прямо сейчас монтируются новые панорамные окна на втором этаже — вероятно, тоже под коммерческое помещение.

В обоих случаях застройщик сразу продал паркинг частным инвесторам.

«Дворы заставлены, у нас заставлена дорога с двух сторон. В выходные, например, или поздно вечером, не может заехать спецтехника. Это пожарная техника или скорая помощь», — рассказала жительница дома 11к1 по Муринской дороге Елена.

В администрации района ответили — в здании предусмотрен гараж, никакие перепланировки не согласованы. Жители Муринской дороги тоже готовятся обращаться в суд.

Владельцы паркингов зачастую не могут распродать места из-за дороговизны, помещения простаивают. Приходится коммерциализировать.

«Общая загрузка 20% примерно. Нет желающих столько там снимать. Ценник семь тысяч, вроде не такой большой, в рынке, но, видимо, людям пока не потянуть. Первые-вторые этажи мы сдаем в аренду», — рассказал владелец паркинга на Орлово-Денисовском проспекте, 13/1, Иван.

«Обязать застройщиков делать бесплатные парковочные места, это значит обязать людей, у которых нет автомобиля, заплатить за парковку тех, у которых есть автомобиль. Обязать людей приобретать силком парковочные места тоже невозможно, потому что в этом случае опять будут нарушены их права», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Глобальная картина удручает: владельцы паркингов стремятся выйти в прибыль, автомобилисты либо лишены машиномест, либо не тянут высокую стоимость. А во дворах все еще негде приткнуться. И возможно, проблему паркингов уже пора решать на более высоком уровне.

