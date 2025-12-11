Житель Иркутска оставил без света почти 20 домов

Фото, видео: 5-tv.ru

Мужчина утверждает, что действовал по указанию мошенников.

В Иркутске поймали 22-летнего поджигателя. Молодой человек пробрался на трансформаторную подстанцию и оставил без света почти два десятка жилых домов.

На допросе задержанный рассказал, что действовал по указанию телефонных мошенников. Суда он будет ждать в СИЗО. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

