Главная елка России: как попасть на новогодний праздник в Кремль

В 2025–2026 году на Кремлевской елке будут показывать семейные спектакли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Кремлевском дворце будут идти театральные постановки для юных россиян и их родителей.

Как попасть на Кремлевскую елку? Побывать на этом роскошном мероприятии мечтает каждый маленький россиянин. Щедрые подарки от Деда Мороза и торжественный вид Кремлевского дворца вызывал восторг у каждого юного поколения нашей страны. О том, как же посетить главную елку России в 2026 году, пишет URA.RU.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новогоднее представление устраивают в Государственном Кремлевском дворце каждый год еще с советских времен. В сезон 2025–2026 годов мероприятие пройдет в Большом зале, также с 25 декабря по 8 января гостям покажут цикл театральных постановок, в частности, с 23 декабря в Малом зале будет идти семейный новогодний спектакль «Щелкунчик».

В зависимости от сектора и ряда цены на билет варьируются от 2800 до 7 000 рублей. Купить их можно через кассы профсоюзных организаций, в театральных агентствах и на официальном интернет-сайте мероприятия. Подарок же придется покупать отдельно за 900 рублей — как правило, это конфеты, упакованные в металлическую коробку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дети до 14 лет проходят только в сопровождении взрослого, подростки от 14 до 18 лет могут прийти самостоятельно. Льготные же категории, в частности, ребята из многодетных семей или дети-инвалиды могут рассчитывать на бесплатный проход на елку.

